Национальное аэрокосмическое агенство США (NASA) готовится отправить на природный спутник Земли Луну так называемый аппарат "кубсат", который получил название CAPSTONE. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Аппарат будет запущен благодаря проекту Rocket Lab, который функционирует в Новой Зеландии. Спутник покинет планету с помощью ракеты собственной разработки. Согласно планам компании, CAPSTONE начнет свою миссию в конце 2021 года.

Отмечается, что спутник преодолеет расстояние до Луны за 3-4 месяца. Самой главной задачей CAPSTONE будет проверка орбиты спутника Земли для дальнейшего размещения там лунного орбитального модуля Gateway. Известно, что для коррекции орбиты модуль будет использовать собственные двигатели.

Фото: NASA

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Кроме того, в израильской некомерческой организации SpaceIL готовятся к началу финансирования проекта второй миссии к природному спутнику Земли Луне. Новый полет корабля до спутника планеты, согласно новому плану, произойдет в 2024 году.

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