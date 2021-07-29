Автопилот электромобилей Tesla под названием Full Self-Driving (FSD) все еще находится на стадии бета-тестирования, поэтому в его работе все еще случаются ошибки, порой очень странные.

NDTV сообщает, как владелец Tesla Model S Джордан Нельсон из США обнаружил странности в ее поведении. В полнолуние автомобиль становился "непослушным" – не давал разогнаться, как бы сильно водитель не нажимал на педаль акселератора.

Выяснилось, что автопилот электромобиля распознает Луну как желтый сигнал светофора. Правда, такое происходит не всегда, а лишь в случаях, когда наш естественный спутник попадает в видимость радаров и камер. Каким образом это связано, еще предстоит выяснить.

В интервью изданию Нельсон признался, его заинтересовала подписка на автопилот, так как он был впечатлен рекламируемыми возможностями. Она включает в себя не только управление движением, но и много других полезных функций.

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Стоит такое удовольствие от 99 до 199 долларов ежемесячно, вместо того, чтобы выплачивать 10 тысяч долларов единоразово при покупке автомобиля.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Tesla пыталась сжечь водителя заживо. В то же время электромобили Илона Маска впечатляют своей выносливостью и качеством – Tesla Model S проехала 400 тысяч километров с одной поломкой.

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