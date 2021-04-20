Электрокар Tesla, попавший в смертельное ДТП в американском штате Техас, передвигался с выключенным автопилотом. Такое заявление сделал глава компании по производству электрокаров Tesla Илон Маск.

По его словам, электромобиль, в котором произошла трагедия, в момент аварии не был оснащен системой полного автономного управления.

На участке дороги, где произошло ДТП, не было подсветки разметки трассы, которая необходима для корректной работы стандартного автопилота.

Отмечается, что предприниматель рассказал, что вероятность дорожно-транспортного происшествия с электрокаром Tesla, оснащенным автопилотом, снижается в 10 раз по сравнению с обычным автомобилем.

Напомним, в США электрокар, производства компании Tesla, двигаясь на автопилоте, на большой скорости врезался в дерево и "убил" двух человек. После столкновения с деревом машина загорелась, на тушение огня у пожарных ушло четыре часа, одна из жертв находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая - на заднем.

Кроме того, Национальное управление дорожной безопасности США обязало компанию Tesla, известную своим производством электромобилей, отозвать 158 тысяч единиц техники в связи с дефектами в блоке управления. Проблемы касаются электромобилей типа Model X и Model S.

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