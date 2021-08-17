Во вторник, 17 августа, в селе Малинск на одноименной железнодорожной станции прямо на ходу загорелся поезд "Укрзализныци". Первое видео с места чрезвычайного происшествия в Березновском районе опубликовали в Instagram-аккаунте rivne_1283.

На видео видно, как за несколько метров до станции произошло задымление в тепловозе. Также на кадрах заметно, что очевидцы пытаются собственными силами потушить тепловоз. Но у них не получается.

На место происшествия были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы. В пресс-службе ГСЧС Ривненской области заверили, что в результате ЧП никто из людей не пострадал.

"17 августа в 10:45 по спецлинии "101" поступило сообщение о задымлении в грузовом тепловозе на станции Малинск Малинского ТГ Ровенского района. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 7-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Степань и пожарных местной пожарной команды с. Малинск. Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что случилось возгорание в моторном отсеке. В 11:29 возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте местного ГСЧС.

Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма".В местном управлении ГСЧС рассказали, что спасатели получили информацию о пожаре на заводе, а пожарные уже отправились на место происшествия, информации о причинах возгорания, а также возможных жертвах или пострадавших пока нет.

Кроме того, жуткий пожар разрушил производственный цех на территории Днепропетровского агрегатного завода. По предварительным данным, никто не пострадал, на место происшествия были направлены пожарные 1-й, 2-й, 5-й государственных пожарно-спасательных частей и спецтехника отряда технической службы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.