В Украине за минувшие сутки против коронавируса привили более 120 тысяч человек. Так, суточный показатель вакцинации превысил прошлый более чем в два раза.

"123 637 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 16 августа 2021 года. Одну дозу получили 70 405 человек, полностью иммунизированные - 53 232 человека", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, в течение суток работали:

804 мобильные бригады,

2 755 пунктов прививания;

324 центра вакцинации.

Указано, что с начала вакцинальной кампании в Украине привито 4 793 100 человек.

В частности, получили одну дозу - 4 793 098 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 791 305 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в стране проведено 7 584 403 прививки.

Читайте также, Министерство здравоохранения Украины ожидает, что новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией придет страну осенью 2021 года. На украинцах лежит большая ответственность, так как непосредственно от них зависит "переход" Украины в зоны карантина.

Кроме того, ученые провели исследование и предположили, что следующие несколько лет коронавирус может стать болезнью, которая будет встречаться только у детей. Соответствующие сдвиги наблюдались и у других коронавирусов и вирусов гриппа.

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