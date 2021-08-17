Европейский Союз признает, что движение "Талибан" выиграло войну в Афганистане, но не будет признавать его законной властью. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции глав МИД стран ЕС, сообщает ТАСС.

"Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет о диалоге, а не о признании власти "Талибана".

Дипломат пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать гуманитарную помощь.

Народ Афганистана остро нуждается в гуманитарной помощи, гуманитарная помощь предоставляется, несмотря ни на что. Это не относится к экономической помощи, ее выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана.

Боррель подчеркнул, что приоритетом Евросоюза сейчас является "эвакуация нашего персонала и афганских граждан, которые работали с нами".

Как сообщали "Подробности", НАТО прекращает помощь правительству Афганистана, поскольку в стране больше нет власти, которую можно было бы поддерживать. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Американские власти 16 августа заморозили резервы законного правительства Афганистана, которые хранятся на счетах в банках США. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Из крупных мировых держав о готовности построить с режимом талибов "дружественные отношения" уже заявил Китай.

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Напомним, что НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Администрация Джо Байдена заявила, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года.