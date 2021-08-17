Евросоюз признал победу "Талибана", но отказался признавать его власть [ Редактировать ]
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Европейский Союз признает, что движение "Талибан" выиграло войну в Афганистане, но не будет признавать его законной властью. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции глав МИД стран ЕС, сообщает ТАСС.
"Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет о диалоге, а не о признании власти "Талибана".
Дипломат пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать гуманитарную помощь.
Народ Афганистана остро нуждается в гуманитарной помощи, гуманитарная помощь предоставляется, несмотря ни на что. Это не относится к экономической помощи, ее выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана.
Боррель подчеркнул, что приоритетом Евросоюза сейчас является "эвакуация нашего персонала и афганских граждан, которые работали с нами".
Как сообщали "Подробности", НАТО прекращает помощь правительству Афганистана, поскольку в стране больше нет власти, которую можно было бы поддерживать. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Американские власти 16 августа заморозили резервы законного правительства Афганистана, которые хранятся на счетах в банках США. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Из крупных мировых держав о готовности построить с режимом талибов "дружественные отношения" уже заявил Китай.
Напомним, что НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Администрация Джо Байдена заявила, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года.
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Таліби закликали членів уряду повертатися до роботи, а населення виходити з дому без страху і займатися звичними справами. Ще раніше вони обіцяли дозволити жінкам учитися і виходити з дому без супроводу чоловіка. І справді - відучора знову відкрилися школи
Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия
После вывода армии США из Афганистана в стране продолжается вооруженное противостояние талибов с правительственными силами. Талибы установили контроль над 85% территории страны, приграничные территории с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.
Усі ці 20 років Сполучені Штати із союзниками тренували афганське військо та оснащували його усім необхідним. Перевага над мізерними та слабкими силами Талібану була незрівнянною.