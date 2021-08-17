Североатлантический альянс прекращает поддержку правительства Афганистана. По словам Столтенберга, его сегодня фактически не существует. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления.

Как отметил генсек, сейчас все средства в тресте Афганской национальной армии, которые были назначены на поддержку местных военнослужащих - были заморожены.

"Мы приостановили всякую поддержку афганскому правительству, потому что нет афганского правительства, которое НАТО могло бы поддержать", - заявил Столтенберг.

Также Столтенберг добавил, что НАТО может прибегать к точечным ударам по террористам, если они вернутся на территорию Афганистана.

Читайте также, из-за ситуации в Афганистане еще 74 гражданина Украины хотят покинуть эту страну. Посольства в Таджикистане и Узбекистане прорабатывают пути эвакуации, украинцам, которые хотят покинуть страну, следует обращаться на горячую линию МИД или посольств в Узбекистане и Таджикистане.

Кроме того, США начали переброску дополнительных войск в Кабул, военные будут удерживать аэропорт, помогая эвакуации дипломатов и гражданского персонала. В столицу отправится бригадная группа 82-й воздушно-десантной дивизии Армии.

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