Движение "Талибан" объявило о приостановке вылетов всех самолетов из аэропорта в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Управление гражданской авиации Афганистана заявило, что сейчас сотрудники аэропорта занимаются решением "технических проблем", в частности, проводят уборку на взлетном поле. Администрация также попросила афганцев пока не приезжать в аэропорт. Планируется, что он возобновит работу для гражданских лиц в субботу, 21 августа.

Между тем американские власти сообщили, что сегодня, 17 августа из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими служащими. В аэропорту Кабула находится 3500 американских военнослужащих.

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Напомним, что с 15 августа, когда "Талибан" объявил о захвате Афганистана и наступлении на Кабул, в аэропорт в столице Афганистана прибыли тысячи желающих покинуть страну. В давке погибли как минимум десять человек, троих мужчин с оружием расстреляли американские военные, еще несколько человек погибли, сорвавшись с шасси самолетов, которые взлетели и отправились в рейс.

Как сообщали "Подробности", после захвата Афганистана талибами президент страны Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Лидеры движения "Талибан" заявили, что не намерены монополизировать власть и объявили амнистию для чиновников и силовиков. Женщинам в Афганистане позволили работать на телевидении и даже пригласили войти в правительство.

После смені власти в Афганистане многие женщины начали опасаться, что не смогут продолжить получать образование и работать. Талибы пообещали уважать их права "при условии, что они будут носить чадру". При этом рядовые боевики не всегда следуют этому указанию.

Как сообщали "Подробности", талибы расстреляли многодетную мать, которая отказалась приготовить им еду. Свой отказ женщина аргументировала тем, что у нее нет денег.