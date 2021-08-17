Права женщин в Афганистане будут соблюдаться в соответствии с законами шариата. Об этом заявил официальный представитель движения "Талибан" Забихулл Муджахид во время первой пресс-конференции после смены власти в Афганистане.

Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Слава богу, мы мусульмане, и наши женщины тоже мусульманки.

Представитель "Талибана" добавил, что "во всех странах действуют собственные законы... и в Афганистане существуют свои обычаи и традиции".

Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право - вводить исламские законы в нашей стране.

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Ранее движение "Талибан" пообещало, что "будет уважать права женщин" и позволит им работать и учиться, если те будут носить чадру. Талибы заявляют, что не хотят, чтобы женщины были "жертвами", и разрешили им вести телевизионные передачи, а также работать в будущем правительстве.

Также новые властители Афганистана не допустят, чтобы он стал центром по производству наркотиков. Забихулла Муджахид призвал мировое сообщество помочь афганским фермерам освоить другие культуры, чтобы они перестали выращивать мак.

Афганистан отныне станет страной, свободной от наркотиков, но нам нужна международная поддержка - мировое сообщество должно помочь нам найти альтернативу - предоставьте нам альтернативные культуры, и мы положим наркотикам конец.

По словам спикера "Талибана", к 2001 году, когда Афганистан был под властью талибов, объемы производства наркотиков "снизились до нуля". Однако после свержения режима культивирование наркотиков возобновилось, в том числе на правительственном уровне.

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Представитель движения Забихулла Муджахид пообещал обеспечить в стране свободу СМИ и безопасную работу посольств. Талибы гарантируют безопасность всех, кто работал с США и их союзниками, и задумаются над продолжением их работы в стране.

Движение "Талибан" не хочет сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании.

Также "Талибан" потребовал от США завершить вывод воинского контингента из Афганистана до 11 сентября 2021 года. По словам представителя движения, талибы намерены выполнять достигнутые ранее договоренности и до этой даты воздержится от атак на американских военных.

Сейчас в Афганистане находятся шесть тысяч американских военных. Они контролируют территорию аэропорта Кабула и обеспечивают эвакуацию граждан США и других стран.

Как сообщали "Подробности", НАТО и США начали вывод войск из Афганистана. Администрация Джо Байдена заявила, что американская армия и войска НАТО покинут страну до 11 сентября 2021 года.