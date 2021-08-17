Под псевдонимом Сатоши Накамото, которого считают "отцом" биткойна - самой популярной криптовалюты в мире, скорее всего скрывается программист из Калифорнии Хэл Финни, который умер в 2014 году. Об этом заявил старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

На такую мысль аналитика натолкнуло сообщение на форуме, датированное январем 1993 года. В нем программист Хэл Финни описывает технологию работы криптовалютных торговых карт, которая похожа на принцип современных NFT.

Немного поразмыслив над идеей покупки и продажи цифровых денег, я придумал, как ее представить. Мы покупаем и продаем "криптографические торговые карты". Поклонникам криптографии понравятся эти увлекательные примеры криптографического искусства...

Хэл Финни умер в 2014 году в возрасте 58 лет из-за бокового амиотрофического склероза. Если этот человек действительно скрывался под псевдонимом Сатоши Накамото, он оставил после себя громадное наследство - около 1 млн биткойнов. По сегодняшнему курсу, это $45,6 млрд.

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Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

По задумке разработчиков, эмиссия биткойнов прекратится, когда будет добыто 21 млн "монет". По состоянию на 21 марта выпущено 18,6 млн "монет", при этом из них потеряно от 10 до 30%. По состоянию на 22:30 17 августа биткойн стоил $45 660.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" написали инструкцию о том, как купить биткойны в Украине.