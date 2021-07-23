Самая популярная криптовалюта в мире биткойн (Bitcoin) будет интегрирована в существующие продукты и услуги Twitter. Такое заявление сделал основатель и ​гендиректор Twitter Джек Дорси, сообщает TechCrunch.

В частности, биткойном можно будет оформить платную подписку и поддерживать авторов. Дорси является сторонником биткойна долгие года, однако впервые он рассказал, как это будет реализовано на платформе Twitter. По словам основателя Twitter, биткойн является лучшим кандидатом на роль мировой валюты интернета.

Есть много инноваций, помимо валюты, особенно когда мы думаем о большей децентрализации социальных сетей и предоставлении большего экономического стимула. Так что я думаю, для Twitter и для акционеров Twitter чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали изучать пространство и активно инвестировать в него... В этом есть очевидная необходимость. Думаю, что открытый стандарт, который является родным для интернета - это правильный путь. Поэтому наше внимание в конечном итоге будет сосредоточено на биткойне.

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Джек Дорси отметил, что Twitter будет не единственным, кто будет придерживаться криптостратегии. По его словам, Facebook поддерживает цифровую валюту Diem.

Заявление главы Twitter не оказало существенного влияния на курс главной мировой криптовалюты. По данным CoinMarketCap, в 19:20 23 июля биткойн торгуется на крупнейших биржах по $32 147, что на 0,47% ниже, чем днем ранее. За прошедшую неделю курс биткойна практически не изменился.

"Застыл" курс и других криптовалют: Ethereum - $2 018 (+4,69%), Tether - $1 (-0,01%)Binance Coin - $282 (-9,04).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

По задумке разработчиков, эмиссия биткойнов прекратится, когда будет добыто 21 млн "монет".

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Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" написали инструкцию о том, как купить биткойны в Украине.