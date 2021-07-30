Биткойн - не деньги: глава МВФ раскритиковала криптовалюты и назвала альтернативу [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Биткойн на данный момент нельзя классифицировать как деньги. Криптовалюта №1 в будущем может стать полноценным платежным средством, но сейчас до этого еще далеко. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в беседе с главой центробанка Багамских островов.
В июне 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, которая на государственном уровне узаконила обращение биткойна и наделила его статусом официального платежного средства, наравне с американским долларом. Глава МВФ считает, что использование биткойна в качестве средства платежа в Сальвадоре затруднит сбор налогов и формирование цен на товары и услуги.
Георгиева считает, что будущее криптовалют - это так называемые цифровые валюты центральных банков (CBDC). Электронная форма национальной валюты, которая станет самой безопасной формой оплаты за товары и услуги. Такой тип электронной валюты дает возможность снизить стоимость безналичных операций за счет отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.
Багамские острова стали первой страной в мире, где начнут использовать такую валюту, которая называется Sand Dollar ("Песочный доллар). Глава МВФ считает, что МФВ должен предоставить странам платформу, которая обеспечит функциональную совместимость национальных CBDC в будущем.
В МВФ перечислили угрозы, которые несут децентрализованные криптовалюты, таких как Bitcoin и Ethereum, в качестве национальных валют или узаконенных средств платежа:
- внутренние нестабильные цены;
- трудности со сбором налогов;
- невозможность бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Биткойн попал под критику и другой глобальной финансовой организации - Всемирного банка. Он отказался помогать Сальвадору с внедрением биткойн-платежей после того, как правительство этой страны обратилось за поддержкой. В качестве причины отказа Всемирный банк назвал проблемы криптовалюты с прозрачностью и экологией.
По данным CoinMarketCap, за прошедшую неделю курс двух главных мировых криптовалют вырос: Bitcoin торгуется по $38 928 (+19,71% за неделю), а Ethereum - по $2 346 (+13,31%).
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" написали инструкцию о том, как купить биткойны в Украине.
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