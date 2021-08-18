Президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной Рады. Глава государства хочет, чтобы народные депутаты рассмотрели вопрос утверждения Большого герба Украины.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "РБК-Украина".

"Да, президент уже направил письмо главе ВР с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе. Комитет рассмотрел этот проект еще до окончания сессии парламента, поэтому решение комитета готово, он был одобрен, поэтому документ может выноситься в зал", - сказала она.

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Народный депутат допускает, что на заседании предложенный президентом законопроект будет одобрен только в первом чтении, а не в целом.

"В первом чтении достаточно 226 голосов, а в целом - 300 голосов. Я думаю, что будет понятно ближе ко дню проведения, будет ли оно голосоваться в целом, или только в первом чтении", - пояснила она.

Дату проведения должен объявить спикер парламента, но ожидается, что это будет 23 или 24 августа, поскольку в эти дни уже планировалось заседание Рады.

Ранее сообщалось, что Рада соберется на торжественное заседание в День Независимости.

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