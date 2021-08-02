24 августа Верховная Рада соберется на торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"24 августа в 13:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Независимости Украины", - написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о программе празднования Дня Независимости. Также мы писали о том, кому следует избегать мероприятий.

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