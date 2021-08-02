День Независимости: Рада соберется на торжественное заседание [ Редактировать ]
24 августа Верховная Рада соберется на торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"24 августа в 13:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Независимости Украины", - написал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о программе празднования Дня Независимости. Также мы писали о том, кому следует избегать мероприятий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Арсен Аваков 7 років керував МВС - як оцінили його роботу і коли призначать наступника?
Йдеться про фінансові плани країни на період з 2022 до 2024 років
Сам очільник МВС на засіданні парламенту не з'явився, та й думки нардепів щодо результатів його роботи розділилися
Народні депутати зберуться на вимогу президента, аби розблокувати законопроєкти, проголосовані минулого тижня
Во вторник, 20 июля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание