Во вторник, 20 июля, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание. Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Тelegram..

Как сообщается, в ходе заседания намерены разблокировать ряд принятых постановлений.

Завтра в 14:00 будет внеочередное заседание. Кворум не нужен, провалят постановления, которые блокируют подпись: №3711- д (Высшая квалификационная комиссия судей Украины) - №3822 (Реформа "Укроборонпрома") - №5068 (Верховный совет правосудия) - №5069 (тоже об инспекторах ВСУ, только в кодексах).

Всего планируется рассмотреть 10 проектов постановлений.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада идет на каникулы.

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