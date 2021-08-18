В спортивно-оздоровительном комплексе города Хыров (Львовская область) произошло массовое отравление детей. В больницу попали 17 несовершеннолетних. Об этом сообщает местное издание Львовский портал.

"17 августа около 22:30 в Самборскую центральную районную больницу поступили шестеро жителей Кривого года в возрасте 13-15 лет с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция", - говорится в сообщении.

Указано, что дети в этот же день питались в местном спортивно-оздоровительном комплексе "Layar Palace".

Так, медики оценили состояние пострадавших как средней тяжести. Дети жаловались на повышение температуры тела, рвоту и диарею.

Однако по состоянию на 06:00 18 августа количество пациентов, которые поступили с отравлением в Самборскую больницу, возросло до 17 человек.

Читайте также, в городе Белая Церковь, который находится в Киевской области, в одном из заведений общественного питания отравились 7 человек. Сотрудников кафе питания допускали к работе без надлежащего медосмотра.

Кроме того, в Одесской области в отеле Bugaz Sea View произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди детей. В инфекционное отделение Белгород-Днестровской больницы были госпитализированы девять детей в возрасте до 15 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.