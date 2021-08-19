Китай запустил на орбиту группу спутников Tianhui II-02. Запуск состоялся 19 августа.

Об этом сообщает "Синьхуа".

Группу запустили на орбиту с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-4Б".

Спутники были запущены в 06:32 по пекинскому времени (01:32 по Киеву) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

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Кроме того, главная ступень ракеты Space Launch System (SLS) миссии NASA Artemis для отправки человека на Луну продемонстрирована мировому сообществу в собранном виде. Базовая ступень ракеты SLS является самой большой (64 метра в высоту), которая когда-либо строилась NASA, после "Сатурн V".

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