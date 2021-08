Возле аэропорта Кабула произошла стрельба. Талиб открыл огонь для разгона толпы. Об этом сообщает Al Arabiya.

По предварительным данным, стрельба произошла для разгона людей, которые собрались в кабульском аэропорт и на прилегающей к нему территории.

Подробности инцидента не приводятся. Известно только, что в результате произошедшего пострадала женщина.

Кроме того, еще один талиб стрелял в человека, пытающегося проникнуть в на территорию аэропорта.

Taliban Fighter shooting on a man trying to enter to the #kabulairport, He actually expected the Taliban to behave like the police of the previous Government, while No, Taliban speak another language of behavior. pic.twitter.com/3T8tcl4joY