Возле аэропорта Кабула произошла стрельба. Талиб открыл огонь для разгона толпы. Об этом сообщает Al Arabiya.

По предварительным данным, стрельба произошла для разгона людей, которые собрались в кабульском аэропорт и на прилегающей к нему территории.

Подробности инцидента не приводятся. Известно только, что в результате произошедшего пострадала женщина.

Кроме того, еще один талиб стрелял в человека, пытающегося проникнуть в на территорию аэропорта.

Taliban Fighter shooting on a man trying to enter to the #kabulairport, He actually expected the Taliban to behave like the police of the previous Government, while No, Taliban speak another language of behavior. pic.twitter.com/3T8tcl4joY — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 17, 2021

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Кроме того, США начали переброску дополнительных войск в Кабул, военные будут удерживать аэропорт, помогая эвакуации дипломатов и гражданского персонала. В столицу отправится бригадная группа 82-й воздушно-десантной дивизии Армии.

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