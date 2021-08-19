Эвакуация в Вашингтоне: угрожавший взорвать грузовик сдался полиции [ Редактировать ]
В столице США Вашингтоне мужчина, прибывший к зданию библиотеки Конгресса и заявивший, что у него в грузовом пикапе взрывное устройство, после длительных переговоров сдался полиции. Об этом пишет The New York Times.
Мужчина при задержании сопротивления не оказывал.
До этого журналисты Reuters установили личность мужчины и связались с его бывшей супругой. Выяснилось, что он страдает шизофренией.
Женщина рассказала журналистам, что ее экс-муж якобы угрожал ей огнестрельным оружием. А развелись они восемь лет назад.
Ранее мы писали о том, что в Вашингтоне возле библиотеки Конгресса на Капитолийском холме был замечен подозрительный грузовик.
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