В столице США Вашингтоне мужчина, прибывший к зданию библиотеки Конгресса и заявивший, что у него в грузовом пикапе взрывное устройство, после длительных переговоров сдался полиции. Об этом пишет The New York Times.

Мужчина при задержании сопротивления не оказывал.

До этого журналисты Reuters установили личность мужчины и связались с его бывшей супругой. Выяснилось, что он страдает шизофренией.

Женщина рассказала журналистам, что ее экс-муж якобы угрожал ей огнестрельным оружием. А развелись они восемь лет назад.

Ранее мы писали о том, что в Вашингтоне возле библиотеки Конгресса на Капитолийском холме был замечен подозрительный грузовик.

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