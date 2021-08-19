В Вашингтоне эвакуируют людей: что произошло [ Редактировать ]
В четверг, 19 августа, в Вашингтоне возле библиотеки Конгресса на Капитолийском холме был замечен подозрительный грузовик. В связи с этим людей начали эвакуировать. Об этом сообщает Associated Press.
В полицию поступило сообщение о возможном взрывном устройстве в грузовике возле библиотеки Конгресса.
Представители правоохранительных органов сообщили, что на месте происшествия работают следователи, которые пытаются определить, было ли устройство действующей взрывчаткой.
Ранее мы писали о том, что Украина эвакуировала из Афганистана почти 80 человек.
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