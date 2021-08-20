В Австрии обнаружили первый случай заражения штаммом"Лямбда" [ Редактировать ]
В Австрии зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавируса "Лямбда". Болезнь обнаружили у гражданина Перу. Об этом сообщает Kurier.
С соответствующим заявлением сегодня выступил советник по вопросам здравоохранения Ульрике Кенигсбергер-Людвиг.
По его словам, заболел гражданин Перу, который накануне находился в городе Ґенсерндорф (Нижняя Австрия).
Указано, что после получения положительного теста, мужчина был отправлен на самоизоляцию.
"Мужчина уже выздоровел. Он никого не заразил", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что впервые штамм "Лямбда" был обнаружен в августе 2020 года в Южной Америке на территории Чили, Эквадора, Аргентины и Перу.
Ранее сообщалось, что ученые назвали главную опасность штамма "Лямбда".
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