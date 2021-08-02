Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (FHI) сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "Лямбда" на территории страны.

Впрочем, маловероятно, что ему удастся вытеснить "Дельту", сообщает TV2.

Отмечается, что "Лямбду" обнаружили в течение последних четырех недель, однако подробности о точной дате и времени не уточняются.

В институте убеждены в том, что в стране может быть больше случаев заражения вышеуказанным штаммом, одна вряд ли ему удастся вытеснить "Дельту".

Напомним, штамм коронавируса "Лямбда" впервые обнаружили в Перу в конце лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что ученые назвали главную опасность штамма "Лямбда".

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