В Норвегии обнаружили первый случай "Лямбды" [ Редактировать ]
Национальный институт общественного здравоохранения Норвегии (FHI) сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "Лямбда" на территории страны.
Впрочем, маловероятно, что ему удастся вытеснить "Дельту", сообщает TV2.
Отмечается, что "Лямбду" обнаружили в течение последних четырех недель, однако подробности о точной дате и времени не уточняются.
В институте убеждены в том, что в стране может быть больше случаев заражения вышеуказанным штаммом, одна вряд ли ему удастся вытеснить "Дельту".
Напомним, штамм коронавируса "Лямбда" впервые обнаружили в Перу в конце лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что ученые назвали главную опасность штамма "Лямбда".
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