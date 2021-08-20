Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 августа установлен на таком уровне: 26,6718 гривен за 1 доллар (+0,0214 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 26,6504 гривен за 1 доллар.

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