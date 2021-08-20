"Полицейский с Рублевки" Роман Попов попал в больницу со съемочной площадки [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Российский киноактер Роман Попов, известный по роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
"Мухич" почувствовал себя во время съемок в сериале - потерял сознание, упал и сильно ударился головой. Другие подробности уточняются, но 36-летний актер рассказал о своем самочувствии журналистам по телефону.
Сейчас чувствую себя замечательно, нахожусь в стенах Боткинской больницы. Мне оказали своевременную медицинскую помощь, я потерял сознание на съемках из-за переутомления и духоты.
Роман Попов родился в Конотопе Сумской области, но в возрасте двух лет его семья переехала в Йошкар-Олу. Там он поступил в педагогический институт и начал выступать в КВН. Тогда и стало ясно, что его призвание - смешить людей. В 2013 году он начал выступать в "Камеди Клаб", а с 2016-го - сниматься в "Полицейском с Рублевки".
Как сообщали "Подробности", в конце июня на съемках в Костроме умер актер Ростислав Гулбис - еще один "полицейский с Рублевки". Ему было всего 32 года, причиной его смерти стало обострение панкреатита.
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