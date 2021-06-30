Российский актер Ростислав Гулбис скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщила его представитель Катерина Гольцман, передает ТАСС.

На съемках в Костроме у него случилось обострение панкреатита.

Причина смерти - приступ панкреатита, его не смогли спасти.

Девушка умершего актера считает, что причина смерти иная. Об этом "Пятому каналу" заявил его коллега по сериалу "Полицейский с Рублевки", актер Роман Попов. По его данным, Гулбис незадолго до смерти попал в одну из костромских больниц.

У него были проблемы с почками. Скорее всего, это от острой почечной недостаточности... В общем, все, что мне известно, что его девушка считает это врачебной ошибкой. Приступ был серьезный.

Прощание с Гулбисом состоится 3 июля, его похоронят на Ваганьковском кладбище.

Актеры Рина Гришина и Ростислав Гулбис, 2019 год, РИА "Новости"

Ростислав Гулбис родился в 28 февраля 1989 году в Москве. В его фильмографии съемки в 20 кинопроектах: сериалах "Полицейский с Рублевки" и "Нагиев на карантине", фильмах "Чернобыль: Зона отчуждения", "Практика", "Кома", "Проклятый чиновник", "После Чернобыля".

Напомним, что в Петербурге за сутки умерли два актера из сериала "Улицы разбитых фонарей".