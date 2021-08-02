Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG обратились в регулирующий орган Германии с просьбой присоединиться к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2. В ходе разбирательства Федерального сетевого агентства (German Bundesnetzagentur, BNetzA) с участием Европейской комиссии будет решено, сможет ли Nord Stream 2 AG выступать оператором газопровода, сообщается на сайте PGNiG.

Как отметил председатель правления PGNiG SA, Павел Маевский, "Nord Stream 2 AG не желает соблюдать общие принципы третьего энергетического пакета, цель которого - гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка. В частности, владелец "Северного потока-2" хочет избежать применения законов о разделении, доступе третьих лиц к инфраструктуре и прозрачных тарифов, учитывающих стоимость всего трубопровода".

По его словам, важным обстоятельством является также негативное влияние газопровода Nord Stream 2 на энергетическую безопасность ЕС и отдельных государств-членов.

В PGNiG отметили, что Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию по модели независимого оператора передачи (ITO). Сертификация в модели ITO позволяет оператору работать, несмотря на отсутствие полного разделения собственности с компанией-владельцем, занимающейся добычей и поставкой природного газа, в данном случае - с "Газпромом". Такое разделение является одним из основных принципов Третьего энергопакета.

"Однако получение сертификации в модели ITO предназначено только для транспортных систем, существовавших на 23 мая 2019 года, а газопровод NS2 на тот момент даже не был построен", - говорится в сообщении.

Более того, компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии, не соответствует основному критерию сертификации. Согласно газовой директиве, только компания из государства-члена ЕС может быть сертифицированным оператором системы передачи. Он должен соответствовать четко определенным критериям с точки зрения корпоративной структуры, которой, однако, Nord Stream 2 AG не соответствует, добавили в PGNiG

"На наш взгляд, нет никаких юридических оснований для выдачи швейцарской компании "Газпрома" сертификации оператора, а значит, и для запуска газопровода. Заявка Nord Stream 2 AG должна быть отклонена по формальным и существенным причинам. На карту поставлены безопасность поставок и надлежащее функционирование энергетического рынка ЕС",- резюмировал Маевский.

Ранее сообщалось, что Палата представителей запретила Байдену отменять санкции против "Северного потока-2".

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