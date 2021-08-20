Аполітичний, суто гуманітарний форум. 23 серпня у Києві відбудеться перший саміт перших леді та джентльменів. Так в Україні хочуть створити міжнародну платформу, яка сприятиме розв'язанню гуманітарних проблем у світі. Участь у саміті візьмуть участь одинадцять перших леді, до дискусій також приєднаються громадські діячі, урядовці та лідери думок з усього світу.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ:

Приїдуть до Києва - це Насім Талеб мислитель світового рівня, всесвітньо відома автор, якому належить концепція чорного лебедя, друга наша зіркова гостя - Сахра Карімі - всесвітньовідома кінорежисер з Афганістану, яку ми в результаті дуже драматичних подій змогли вивезти з Афганістану разом з родиною.

Олена Зеленська, перша леді України: