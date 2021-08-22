Вселенський патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм сьогодні провели молитву просто неба [ Редактировать ]
Молитва просто неба. Вселенський патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм сьогодні зранку провели літургію на території Софії Київської. До служби долучилися сотні вірян.
Літургія тривала майже 3 години. Це третій візит Варфоломія до України і перший після надання Томосу. Напередодні вселенський патріарх зустрічався із Президентом та провів літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі.
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