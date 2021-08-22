Це третій візит Варфоломія до України і перший після надання Томосу

Молитва просто неба. Вселенський патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм сьогодні зранку провели літургію на території Софії Київської. До служби долучилися сотні вірян.

Літургія тривала майже 3 години. Це третій візит Варфоломія до України і перший після надання Томосу. Напередодні вселенський патріарх зустрічався із Президентом та провів літургію в Михайлівському Золотоверхому соборі.