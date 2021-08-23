Напередодні на Хрещатику провели фінальну репетицію параду до Дня Незалежності України. Почали з гімну, під його звучання лунали артилерійські залпи. Потім головною вулицею української столиці пройшли піші розрахунки.

Це не лише українські військові, а й ветерани та армійці Сполучених Штатів, Литви, Латвії, Польщі, Британії, Франції. Потому проїхала військова техніка: танки, бронетранспортери, ракетні установки.

Далі у небі з'явилися літаки і гелікоптери. Окрасою повітряної частини параду стала крилата "Мрія". І завершила тренування світло-шумова вистава винищувачів. Сам парад розпочнеться завтра о 10-й ранку.