Залишки Римської імперії на глибині шести метрів. Унікальний дайвінг-тур пропонують у Неаполітанській затоці, в Італії. Ідеться про затоплене місто Баї, яке колись було "здравницею" Стародавнього Риму. Докладніше Катерина Кравець.

Понад дві тисячі років тому на цьому місці буяв давньоримський курорт Баї. Саме тут, на тодішньому узбережжі поблизу Неаполя, свої вілли мали перші особи Римської імперії. Зокрема семеро імператорів.

Тут вони пиятикували, фліртували та готували змови. За кілька століть, унаслідок сейсмічної активності в регіоні, частина узбережжя пішла під воду разом із курортом. Поглянути на залишки минулої величі нині пропонують у місцевому дайвінг-центрі.

Марчелло Бертолазо, власник дайвінг-центру:

Тим, хто занурюється вперше, складно уявити, що на глибині кількох метрів можна побачити те, що більше ніде у світі не побачиш. Ця підводна місцина просто унікальна.

На глибині шести метрів під водою є храм імператора Клавдія, скульптури Діоніса та Одіссея, а також рештки будинків, де на диво добре збереглася мозаїка. Під час кожного занурення туристів супроводжує спеціальний гід.

Енріко Галлоччіо, археолог:

Тут і нині тривають розкопки. Тож щоразу, розглядаючи, наприклад, мозаїку на підлозі будинків, потім потрібно прикривати її шаром піску та мушлів. Якщо цього не робити, морська флора та фауна може негативно вплинути на ці артефакти і зрештою зруйнувати їх.

Територія затопленого міста Баї сягає майже двохсот гектарів. Від дві тисячі другого року - це офіційно археологічний морський заповідник. Науковці вважають, що на глибині під шаром піску та мулу лишаються ще сотні знахідок, які одного дня побачать світ.