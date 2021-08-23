Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия саммита Крымской платформы отметил важность вопроса оккупации полуострова.

По словам главы государства, этот вопрос не может исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет.

"Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет", - сказал он.

Ранее Зеленский рассказал, зачем Украине Крымская платформа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.