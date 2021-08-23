Крым не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия саммита Крымской платформы отметил важность вопроса оккупации полуострова.
По словам главы государства, этот вопрос не может исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет.
"Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет", - сказал он.
Ранее Зеленский рассказал, зачем Украине Крымская платформа.
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