Сейчас в Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД. Об этом на брифинге в кулуарах саммита Крымской платформы заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, количество находящихся в стране украинцев, которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется: некоторым людям удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств, вместе с тем, поступают и новые просьбы о помощи.

"Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борты", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что последний рейс, которым из Кабула было вывезено более ста человек, удалось осуществить буквально накануне того, как местный аэропорт был закрыт на неопределенное время.

Напомним, что 15 августа власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ представители движения "Талибан". В связи с этим еще на прошлой неделе США отменили поставку долларов в Афганистан.