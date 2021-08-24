19-летняя популярная исполнительница Билли Айлиш показала, как сделала прическу, как у мамы. Соответсвующие кадры она опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

Так, сначала она сняла себя на видео в салоне автомобиля, демонстрируя обновленную стрижку-каре. Затем опубликовала архивные фотографии своей матери Мэгги Бэрд.

На кадрах видно, что в молодости у нее была такая же прическа.

"Как мама", - подписала певица.

Читатели прокомментировали изменения внешности Айлиш. "Ее бедные волосы выглядят сгоревшими. Думаю, у нее не было выбора, кроме как отрезать их. Ей на самом деле нужна более короткая стрижка, чтобы избавиться от поврежденных волос", "Это гораздо лучше, чем зеленые пряди", "У Билли очень красивая мама. Черт возьми, мне очень нравится эта стрижка!", "Теперь она похожа на смесь Скарлетт Йоханссон и Кортни Лав".

Ранее "Подробности" писали о том, что Билли Айлиш потеряла 100 ты. подписчиков из-за эротических публикаций.

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