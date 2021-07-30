Американская певица Билли Айлиш выпустила второй студийный альбом "Happier Than Ever". Анонсируя выход своей новой пластинки в Instagram, Билли Айлиш охарактеризовала ее как "самый насыщенный и глубокий опыт, который когда-либо случался у меня с моей музыкой".

Я так люблю каждую из песен этого проекта, что меня буквально пугает мысль о том, чтобы выпустить их в мир, где каждый сможет их послушать. Мне хочется плакать. Я так сильно выросла в процессе создания этого альбома и испытала столько самореализации и саморефлексии. Я бы хотела вернуться во времени и записать этот альбом заново, потому что это были одни из лучших дней в моей жизни.

Альбом "Happier Than Ever" состоит из 16 треков, среди них уже известные "My Future", "Therefore I Am", "Your Power", "Lost Cause" и "NDA". Альбом доступен во всех стриминговых сервисах.

В конце января 2020 года Билли Айлиш стала самой молодой в истории премии "Грэмми" победительницей во всех основных номинациях: "Альбом года", "Лучший поп-альбом" (за дебютную пластинку "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), "Песня года" (за сингл "Bad Guy") и "Запись года", а также в номинации "Лучший новый исполнитель".

Ранее "Подробности" писали о том, что Билли Айлиш потеряла 100 ты. подписчиков из-за эротических публикаций.