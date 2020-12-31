Популярная американская певица, 19-летняя обладательница "Грэмми" потеряла 100 тысяч подписчиков в Instagram за публикации в Instagram-Stories эротических рисунков.Об этом сообщает издание Just Jared.

По словам инсайдеров, все началось с того, что в "окошечке для вопросов" в Instagram-сториз Айлиш поддержала флешмоб, в котором звезды публикуют снимки из своей галереи, которые попросят у них фанаты.

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Стоит отметить, что один из поклонников попросил показать изображение на ее заставке в смартфоне. Певица показала, и как оказалось, на телефоне 19-летней девушки изображены две обнаженные девушки.

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Важно, что после этого еще один фанат попросил певицу поделиться рисунком, которым она гордиться. В ответ на просьбу Айлиш опубликовала изображение с обнаженными женскими телами, одно из которых было окутано змеей. Она также добавила в подписи к фото, что "любит грудь".

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Важно, что откровения артистки не всем пришлись по душе, от нее отписались 100 000 фолловеров в течение получаса после публикации откровенного фото и рисунка.

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