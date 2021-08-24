За минувшие сутки, 23 августа, в Украине зафиксировали еще почти 700 случаев коронавируса. Больше всего зафиксировано в Киеве. Об этом сообщается в Telegram Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за сутки зафиксировали 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 4). Кроме того, за вчера:

госпитализировали - 410 человек;

летальных случаев - 27;

выздоровели - 345 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве - 132,

Одесской области - 84,

Харьковской области - 84,

Луганской области - 62,

Черновицкой области - 47.

При этом вчера на COVID протестировали:

методом ПЦР - 17 236 человек,

методом ИФА - 3 802 человека,

экспресс-тестами - 14 820 человек.

За все время пандемии в Украине заболели более 2,275 млн человек, выздоровели 2,2 млн. Зафиксировано 53,5 тысячи летальных случаев.

Читайте также, министр здравоохранения Украины Олег Ляшко в ходе брифинга сделал важное заявление о вакцинации. На сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.

Кроме того, на этой неделе Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Их передали Греция, Польша и Литва, согласно предварительным данным исследования, проведенного в апреле - июне 2021 в Великобритании, вакцина AstraZeneca с эффективностью 92%.

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