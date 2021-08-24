На 69 році пішов з життя політик Володимир Бондаренко. Він був народним депутатом п'яти скликань, колишнім головою Київської міської державної адміністрації.

Брав активну участь в Помаранчевій революції та Революції Гідності, балотувався на виборах мера у столиці. Народився Бондаренко на Чернігівщині.