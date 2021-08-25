За минувшие сутки, 24 августа, в Украине выявили 727 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки:

госпитализировали - 682 человека;

летальных исходов - 20;

выздоровели - 382 человека.

Протестовали:

методом ПЦР - 12 855 человек,

методом ИФА - 2110 человек,

экспресс-тестами - 11 239 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

г. Киев - 109,

Одесской области - 62,

Запорожской области - 62,

Тернопольской области - 57,

Черновицкой области - 55.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 276 590 человек;

выздоровели - 2 202 160 человек;

летальных случаев - 53 521.

Читайте также, министр здравоохранения Украины Олег Ляшко в ходе брифинга сделал важное заявление о вакцинации. На сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.

Кроме того, на этой неделе Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Их передали Греция, Польша и Литва, согласно предварительным данным исследования, проведенного в апреле - июне 2021 в Великобритании, вакцина AstraZeneca с эффективностью 92%.

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