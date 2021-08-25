В Конотопе подростки до смерти забили мужчину [ Редактировать ]
В Конотопе посреди улицы 16-ти и 17-летний подростки до смерти избили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что парни в частном секторе на окраине города вступили на улице в словесную перепалку с 44-летним мужчиной. Конфликт перерос в драку, в результате которой мужчина получил серьезные травмы. После этого парни оставили умирающего мужчину и ушли.
Через сутки подростков задержали. Оба были ранее осуждены за имущественные преступления.
Злоумышленникам уже сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
В полиции открыто уголовное производство по признакам нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование продолжается.
Читайте также, в Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной между двумя компаниями подростков произошла массовая драка в ходе которой кто-то достал оружие и открыл стрельбу. Прибывшие полицейские увидели на месте около десяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Кроме того, в Харькове днем школьник устроил стрельбу прямо на детской площадке. В результате несколько детей получили ранения, позже выяснилось, что пострадавшие отделались синяками и помощь медиков им не понадобилась, в полиции инцидент пока не прокомментировали.
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