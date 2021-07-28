В центре Николаева подростки устроили стрельбу [ Редактировать ]
В Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной между двумя компаниями подростков произошла массовая драка в ходе которой кто-то достал оружие и открыл стрельбу. Об этом пишет издание "Новости N".
О выстрелах в полицию сообщил местный житель.
Прибывшие полицейские увидели на месте около десяти подростков в возрасте от 14 до 16 лет.
Медики, которые также были вызваны на место инцидента, зафиксировали у одного из участников драки незначительные ранения. Правоохранители выяснили, что словесный конфликт между двумя группами подростков перерос в драку. Один из ее участников начал стрелять.
Кто именно стрелял и из какого оружия полицейским пока выяснить не удалось.
Судя по ранению пострадавшего, скорее всего, это был обыкновенный пневматический пистолет.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в селе Фонтанка Одесской области мужчина открыл стрельбу из автомата, празднуя свадьбу. Инцидент произошел возле торгового центра "Ривьера". Полиция ввела операцию "Перехват".
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