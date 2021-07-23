В Харькове днем в четверг, 22 июля, школьник устроил стрельбу прямо на детской площадке. В результате несколько детей получили ранения.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Харьков "1654".

"Малолетний гангстер устроил стрельбу на детской площадке на Асхарова, 5. Стрелял по детям, несколько пострадавших, пистолет тяжёлый, для детей сила удара мощнейшая. Пистолет отобрали. Полиция на месте. Вызвали родителей стрелка", - указано в сообщении.

Позже выяснилось, что пострадавшие отделались синяками и помощь медиков им не понадобилась.

В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в селе Фонтанка Одесской области мужчина открыл стрельбу из автомата, празднуя свадьбу. Инцидент произошел возле торгового центра "Ривьера". Полиция ввела операцию "Перехват".

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