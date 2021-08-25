"Метинвест" стал первым налогоплательщиком в Украине среди частных компаний по итогам 2020 [ Редактировать ]
Группа компаний "Метинвест" является первым по величине налогоплательщиком в Украине среди частных компаний. По результатам 2020 года она пополнила государственный бюджет на 22,1 млрд грн.
Об этом сказано в статье OBOZREVATEL "Газ, металлургия и табачка: от кого зависит бюджет Украины и кто платит больше всех в казну". При этом "Метинвест" является третьим по величине налогоплательщиком в Украине.
Отмечается, что на предприятиях группы работают 80 тыс. сотрудников.
Также в материале добавили, что крупнейшими государственными налогоплательщиками в Украине являются "Укрнафта" и "Укргаздобыча". Ими за 2020 год в бюджет страны уплачено 45,8 млрд грн и 28,4 млрд грн, соответственно. Вслед за ними сразу идет "Метинвест". Данные рейтинги ежегодно публикует Государственная фискальная служба.
по теме
Як невеликим громадам залучати великі інвестиції, та чим може допомоги в цьому сенсі держава?
У курортному Шаяні, на Закарпатті власники санаторіїв втрачають туристів, бо дорога є тільки до села - чому бездіє місцева влада і як довго ще чекати ремонту людям?
У курортному Шаяні, на Закарпатті власники санаторіїв втрачають туристів, бо дорога є тільки до села - чому бездіє місцева влада і як довго ще чекати ремонту людям?
У курортному Шаяні, на Закарпатті власники санаторіїв втрачають туристів, бо дорога є тільки до села - чому бездіє місцева влада і як довго ще чекати ремонту людям?
Проєкт "Е-підприємець" дає можливість отримати всі необхідні документи за декілька кліків - все це можна буде зробити на порталі "Дія"
Співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко переконаний, що новий закон про добровільне декларування активів, який запрацює вже першого вересня, - несправедливий і націлений тільки на подальше зубожіння українців