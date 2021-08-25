В Одессе мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры в многоэтажном доме. В результате инцидента ранение получил ребенок. Об этом сообщает местный портал "Одесса INFO".

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что стрелок открыл огонь из пистолета под патрон Флобера. По предварительным данным, мотивом совершения преступления стали крики детей под окном мужчины. К тому же, сотрудники полиции сфотографировали пули, не став задерживать стрелка.

Он спокойно поехал на работу, а у мальчика ранена нога. На вопрос, могли бы у него отобрать оружие, чтобы обезопасить окружающих, полицейские ответили: "Нет, меняйте закон".

Отмечается, что в настоящее время о состоянии раненного ребенка, а также дальнейшей судьбе стрелка информации нет.

Читайте также, в Новоград-Волынском произошла стрельба. В результате происшествия 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины, полицейские провели ряд следственно-розыскных мероприятий и выявили доказательства того, что ранения ребенка состоялось в доме.

Кроме того, в Днепре 10-летний мальчик, играя с пневматическим ружьем отца, случайно нажал на курок и получил ранение. Сотрудники полиции занимаются расследованием обстоятельств инцидента и открыли уголовное производство.

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