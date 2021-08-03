В Обуховском районе Киевской области вооруженный мужчина, руководствуясь чувством мести, устроил стрельбу в толпе. В результате происшествия пулевые ранения получили и родители нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Происшествие случилось в городе Васильков. Во время отдыха в одном из развлекательных заведений, между двумя мужчинами произошел конфликт, вследствие которого один из участников, обидевшись, позвонил своим родителям и брату. Вскоре они прибыли на место и начали выяснять отношения.

Отмечается, что словесная перепалка быстро переросла в стрельбу, когда брат 27-летнего мужчины-участника событий вытащил пистолет и начал палить по толпе. В результате инцидента 4 человека получили ранения, 2 из которых были родителями стрелка. В настоящее время правоохранители задержали фигуранта и изъяли его оружие, которое отправили на экспертизу. Задержанному грозит уголовная ответственность, сроком до 7 лет.

Читайте также, в Николаеве в районе пересечения улиц Спасской и Соборной между двумя компаниями подростков произошла массовая драка в ходе которой кто-то достал оружие и открыл стрельбу. Медики, которые также были вызваны на место инцидента, зафиксировали у одного из участников драки незначительные ранения.

Кроме того, в Оболонском районе Киева молодой человек открыл огонь из окна по прохожим. Сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции и патрульные вычислили стрелка и пришли к нему домой, стрелка зовут Дмитрий Донченко, 1998 года рождения, родом он из Донецка.

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