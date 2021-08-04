В Днепре маленький ребенок расстрелял себя из ружья [ Редактировать ]
В Днепре 10-летний мальчик, играя с пневматическим ружьем отца, случайно нажал на курок и получил ранение. Об этом сообщает издание Depo.Днипро.
Страшный инцидент произошел в Самарском районе. Оружие мальчик нашел в отцовском шкафу и выстрелил себе в ногу.
Отмечается, что пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. В настоящее время сотрудники полиции занимаются расследованием обстоятельств инцидента и открыла уголовное производство по факту невыполнения обязанностей по воспитанию детей.
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Кроме того, во Львовской области молния убила 14-летнего мальчика. Инцидент случился ночью в селе Тарасовка Львовского района. Известно, что обстоятельства гибели ребенка в настоящее время устанавливаются, для того, чтобы избежать попадания молнии, нужно укрыться от грозы в любом ближайшем здании.
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