Под Житомиром военный расстрелял ребенка со спины [ Редактировать ]
В понедельник, 12 июля, в Новоград-Волынском произошла стрельба. В результате происшествия 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины.
Раненого мальчика в тяжелом состоянии сразу госпитализировали в реанимационное отделение, где медики оказывают необходимую помощь. По предварительной информации, инцидент якобы произошел на берегу местной реки.
"Однако в ходе установления обстоятельств эти сведения не подтвердились", - говорится в сообщении.
Полицейские провели ряд следственно-розыскных мероприятий и выявили доказательства того, что ранения ребенка состоялось в доме.
"С места происшествия изъяты пуля калибром 9 мм и другие вещественные доказательства. Также сейчас установлено, что к причинению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне", - говорится в сообщении.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (часть 1 статьи 121 УК Украины).
Ранее сообщалось, что во Львовской области конфликт на дороге перерос в стрельбу. В результате происшествия пострадал один человек.
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