Ирландия открыла первое посольство в Украине [ Редактировать ]
Ирландия в понедельник, 23 августа, открыла свое первое посольство в Украине. Дипломатическое представительство Ирландии открыли в Киеве.
Участие в открытии ирландского посольства приняли заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени. Они отметили, что открытие посольства выведет отношения между Украиной и Ирландией на качественно новый уровень.
"Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IT-секторе, в сфере инвестиций и образования", - сказал Сеник.
Ранее сообщалось, что Саксония откроет представительство в Украине.
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