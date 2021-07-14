Республика Саксония (Германия) намерена открыть свое представительство в Украине. Об этом заявил представитель правительства Саксонии Оливер Шенк в ходе встречи с заместителем главы МИД Украины Василием Боднаром.

"Представитель правительства Саксонии (ФРГ) Оливер Шенк сообщил о планах открыть представительство в Украине. Регионы Германии демонстрируют растущий интерес к нашему государству, заинтересованы в развитии экономического взаимодействия, межрегиональных связей и туризма", - написал дипломат.

Напомним, Саксония является одной из федеральных земель в составе Германии и расположена на востоке страны. Столицей Саксонии является город Дрезден.

Ранее сообщалось, что первая арабская страна открыла посольство Израиля.