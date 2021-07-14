Саксония откроет представительство в Украине [ Редактировать ]
Республика Саксония (Германия) намерена открыть свое представительство в Украине. Об этом заявил представитель правительства Саксонии Оливер Шенк в ходе встречи с заместителем главы МИД Украины Василием Боднаром.
"Представитель правительства Саксонии (ФРГ) Оливер Шенк сообщил о планах открыть представительство в Украине. Регионы Германии демонстрируют растущий интерес к нашему государству, заинтересованы в развитии экономического взаимодействия, межрегиональных связей и туризма", - написал дипломат.
Напомним, Саксония является одной из федеральных земель в составе Германии и расположена на востоке страны. Столицей Саксонии является город Дрезден.
Ранее сообщалось, что первая арабская страна открыла посольство Израиля.
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