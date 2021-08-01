Под Одессой горит склад [ Редактировать ]
В воскресенье, 1 августа ,в с. Дачное Одесского района произошел пожар в трехэтажном складском здании. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отдельно расположенный склад находится на 452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".
По данным ГСЧС, по состоянию на 11:10 площадь пожара составляет около 10 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.
Напомним, в Турции масштабные лесные пожары вплотную подобрались к курортным городам. Огонь уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации 18 населенных пунктов. Три человека погибли в поселке Манавгат возле Антальи. Число пострадавших при лесных пожарах в Турции уже достигло 410 человек
по теме
Палає вже в курортних Анталії та Мармарисі - скільки людей постраждали, чи є загроза для відпочивальників та як приборкують стихію?
Во вторник, 27 июля, в Одессе заминировали здание городского совета
Из следственного изолятора Одессы 20 июля сбежал преступник
В понедельник, 19 июля, в Киев, на Голосеевском проспекте, произошел масштабный пожар на территории транспортной компании
Во вторник, 13 июля, в Киевской области, в городе Яготин, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар