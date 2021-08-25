Заповнений пасажирами автобус Кишинів-Москва потрапив у аварію в Києві. За даними поліції, восьмеро людей - опинилися в лікарні, половина з них - діти. Сталося все близько другої ночі біля однієї з АЗС неподалік від метро "Почайна". Водій не впорався з кермуванням.

Як кажуть очевидці, намагався на швидкості об'їхати іншу ДТП через заправку. Автобус наткнувся на бордюр та перекинувся. І найстрашніше, за словами свідків, - транспорт ледь не зачепив бензовоз, який саме стояв біля АЗС. Водія перевірили на драгері, він був тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження.